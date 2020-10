VITTORIO VENETO (TREVISO) - Automobilista vede le fiamme uscire dal cofano dell'auto mentre corre in autostrada, riesce ad accostare e scendere, mettendosi in salvo. Il fatto è accaduto alle 8.45 circa di oggi, 26 ottobre 2020, la squadra di Vittorio Veneto è intervenuta per l'incendio dell'auto in questione sul raccordo A27 VV Nord con SS 51 di Alemagna.

