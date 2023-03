TREVISO - Diciotto nuovi punti per la ricarica ultraveloce nel territorio comunale. Grazie ad Electra, società cui sono state affidate tre aree di suolo pubblico per l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici ad alta potenza: le aree parcheggio in Via Castellana nei pressi del mercato ortofrutticolo, in Via Rota e all'Ospedale Ca' Foncello. In ciascun sito, l'azienda installerà una stazione in grado di garantire una ricarica completa in 15-30 minuti.



LE CARATTERISTICHE

I tre "hub supercharger" di Electra ospiteranno complessivamente 18 nuovi punti di ricarica a disposizione dei cittadini. Alimentate con energia sostenibile, le stazioni garantiranno una ricarica completa del veicolo in 15-30 minuti: tramite una App dedicata, gli automobilisti potranno prenotare in anticipo la colonnina per la ricarica e accedervi 24 ore su 24. Treviso è infatti fra le prime 10 province in Italia con la maggior presenza di punti di ricarica e il Veneto è la terza regione per numero di "recharge point", dopo Lombardia e Piemonte, con 3.840 punti di ricarica. «Dopo aver installato 50 colonnine su tutto il territorio comunale, aggiungiamo altre 18 stalli di ricarica ultra-fast - sottolinea il vicesindaco Andrea De Checchi - crediamo fortemente nella possibilità di implementare le tecnologie di ricarica delle auto-elettriche e ibride». «Quello di Treviso è un territorio dove c'è già un buon livello di consapevolezza sull'importanza di promuovere l'uso delle auto elettriche e un interessante potenziale di mercato - ribadisce Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia - il nostro piano per l'Italia è ambizioso e riguarda l'intero territorio nazionale: investiremo 200 milioni di euro nel triennio 2022-2025 per installare 3mila nuovi punti di ricarica ad alta potenza che consentiranno ai proprietari di auto elettriche di ricaricare la propria vettura in 15-30 minuti».