SAN VENDEMIANO - Quei fari non accesi gli sono costati cari: fermato per accertamenti dalla polizia stradale, un romeno di 29 anni è finito in carcere per un doppio arresto frutto di accurati accertamenti sul suo conto, a cui si sono aggiunte altre infrazioni, non ultima quella delle norme anti Covid.



L'EPISODIO

Non è sfuggita alla polstrada di Treviso quell'Audi A6 con le luci anabbaglianti spente che a mezzogiorno di venerdì si apprestava a uscire dall'autostrada al casello di Conegliano. La pattuglia della polizia stradale dell'A27 ha notato quel veicolo che procedeva a fari spenti, nonostante l'obbligo di tenerli accesi anche in pieno giorno fuori dai centri abitati. Se il 29enne alla guida si fosse limitato a dimenticare i fanali spenti se la sarebbe cavata probabilmente con una multa non superiore a 168 euro, ma le cose sono andate per lui molto peggio. Agli agenti che lo hanno fermato, lo straniero (G.A.C. le sue iniziali) ha esibito una patente di guida romena, mentre la connazionale 28enne che gli sedeva accanto ha mostrato una carta d'identità dello stesso Paese. Nessuno dei due è riuscito a giustificare in modo chiaro e dimostrabile il motivo del viaggio fino al coneglianese, e in più l'attenzione degli agenti è stata attratta dalla patente del giovane, il cui supporto è apparso diverso dagli standard europei. Da un più approfondito controllo, il documento di guida è risultato abilmente contraffatto. Di conseguenza, G.A.C. è stato sottoposto ai rilievi della polizia scientifica. Le indagini dattiloscopiche e la consultazione del casellario centrale d'identità hanno accertato che le generalità dello straniero erano false e finalizzate a sottrarsi, ormai da un paio di mesi, all'esecuzione di un mandato di arresto europeo dovendo egli scontare una pena di 5 anni e mezzo di reclusione per furto aggravato in seguito a fatti avvenuti a Bucarest nel 2017. L'analisi ha fatto emergere che anche la carta d'identità dell'uomo era stata falsificata.



I PROVVEDIMENTI

Informata l'autorità giudiziaria, e sequestrati i due documenti sotto esame, il romeno è stato arrestato per il mandato di arresto europeo e, in flagranza, per uso di falso documento valido per l'espatrio. Il ventinovenne è stato anche denunciato per falsità in certificazioni amministrative e gli sono stati contestati i fari spenti, la guida senza patente e la violazione della zona arancione, con sanzione di 5.675 euro e fermo di 3 mesi dell'auto. La passeggera è stata sanzionata con 533,33 euro per violazione delle norme anti Covid. G.A.C. è stato portato al carcere trevigiano di Santa Bona, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle procedure previste per l'estradizione. (l.a.)



© RIPRODUZIONE RISERVATA