Contromano sul put di Treviso, attimi di panico per gli altri automobilisti

TREVISO - Auto contromano sul put questa mattina, 14 giugno, intorno alle 9. Alla guida una giovane conducente che ha imboccato l'anello che ruota attorno alle mura a senso unico, in direzione opposta. Ha fortunatamente percorso solo pochi metri sufficienti però per creare scompiglio e preoccupare gli altri utenti della strada che hanno cercato in tutti i modi di avvisarla dell'errore suonando a più riprese il clacson della propria auto. La giovane si è alla fine fermata approfittando di uno slargo vicino all'uscita per la zona stadio. Ad intevenire la polizia locale.

La conducente piuttosto agitata per quanto successo è stata aiutata a fare manovra per rimettersi nel normale flusso della viabilità. Una vicenda che si è conclusa fortunatamente senza il coinvolgimento di altre vetture.