TREVISO - Contromano in tangenziale la mattina del controesodo natalizio. Momenti di panico ieri mattina tra Paese e Silea, all’altezza della Noalese. Verso le 10 decine di automobilisti si sono trovati di fronte all’improvviso un’auto bianca che sfrecciava sulla corsia sbagliata. Un’autentica mina vagante lanciata su quella che normalmente dovrebbe essere la corsia di sorpasso. Per chi se l’è trovata di fronte sono stati istanti di puro terrore. Il rischio di un frontale era quanto mai concreto.



CHIAMATE DI SOCCORSO

Al comando della polizia locale sono arrivate parecchie segnalazioni di automobilisti allibiti. Qualcuno ha accostato tremante e, superato lo choc iniziale di un frontale sfiorato, ha allertato le forze dell’ordine. Anche chi procedeva nel senso di marcia opposto ha avvertito le autorità, assistendo incredulo alla scena. Tra i passanti c’è chi è riuscito anche a fare un video, poi rimbalzato nelle chat, con tanto di imprecazioni in sottofondo. «Ho avuto un attimo di panico perché temevo un frontale» racconta la conducente di una vettura che viaggiava sull’altra corsia -. Appena imboccata la tangenziale a Paese mi sono trovata a dover frenare con forza perché due auto davanti a me rallentavano per filmare la scena. Quell’auto risaliva contromano e correva parecchio».



I CONTROLLI

Dal comando di via Castello d’Amore sono uscite alcune pattuglie a caccia dell’automobilista indisciplinato. Ma quando sono arrivate in tangenziale, della macchina contromano non c’era più traccia. Probabilmente era riuscita a uscire dall’arteria stradale sfruttando uno svincolo. Con tutte le manovre azzardate che questo comporta. Chi era al volante probabilmente non si è reso conto di aver imboccato la tangenziale contromano e ha cercato di trarsi d’impaccio appena ne ha avuto l’occasione. Fortuna ha voluto che la corsa contromano non abbia provocato incidenti: il pericolo era altissimo, il rischio mortale.



LE INDAGINI

Gli agenti della polizia locale stanno passando al setaccio le telecamere installate in quel tratto di strada così da identificare la vettura e da quella risalire poi all’incauto automobilista. Per il conducente si profilano dunque sanzioni per aver violato il Codice della strada, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di chi ne ha incrociato la traiettoria. Casi di auto contromano non sono poi così rari, purtroppo, né sulle strade cittadine, Put in primis, né su quelle a scorrimento veloce, autostrade comprese.