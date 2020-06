SAN FIOR - Un rocambolesco incidente stradale nel pomeriggio di domenica lungo l'autostrada A27 ha causato il ferimento di cinque persone e coinvolto tre vetture. Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code, peggiorate anche da una serie di lavori nelle gallerie. A provocarlo la manovra errata di 77enne che a bordo della sua auto procedeva contromano ed è stata centrata degli altri passanti.



LA CARAMBOLA

L'impatto si è verificato pochi minuti prima delle 16.30 all'altezza del chilometro 46, nel territorio comunale di San Fior tra i caselli di Conegliano e Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno. In corrispondenza di un tratto rettilineo tre automobili hanno impattato tra loro, con una in particolare colpita sia frontalmente che nella parte posteriore dopo essere stata tamponata dal terzo veicolo che la seguiva. La dinamica dell'incidente è tutt'ora al vaglio della polizia stradale che sta cercando di individuare l'esatta causa dello schianto. A innescare la carambola sarebbe stato un veicolo condotto da un'anziana di 77 anni che ha imboccato contromano l'autostrada percorrendo alcuni chilometri, oggetto di diverse segnalazioni.

I numerosi automobilisti che si sono trovati davanti i mezzi incidentati hanno immediatamente allertato i soccorsi, facendo giungere sul posto in pochi minuti i sanitari del Suem 118 e le squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto a estrarre dagli abitacoli i passeggeri, uno dei quali era rimasto intrappolato tra le lamiere e impossibilitato a uscire. Una volta recuperati tutti gli occupanti il bilancio dei feriti si è assestato a quota cinque. Tre persone sono state trasferite in ambulanza all'ospedale di Conegliano mentre altre due venivano portate al pronto soccorso di Treviso. Nonostante la violenza dell'impatto, i più gravi hanno riportato lesioni di media gravità e gli altri sono rimasti contusi in modo lieve tanto che nessuno di loro è stato in pericolo di vita.



IL TRAFFICO

Pesantissimi gli effetti sul traffico, con una colonna di veicoli paralizzati per oltre un'ora lungo la carreggiata sud. Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa due ore al fine di consentire ai vigili del fuoco la messa in sicurezza e la rimozione delle automobili finite in centro strada e a ridosso delle barriere spartitraffico. Nel frattempo la polizia stradale ha eseguito i rilievi in loco e dato il via agli accertamenti che nei prossimi giorni chiariranno completamente l'accaduto. L'incidente non è stato l'unica causa dei forti rallentamenti patiti nella giornata di ieri lungo l'autostrada d'Alemagna in prossimità di Vittorio Veneto. Una serie di lavori in corso all'interno delle gallerie ha infatti imposto diversi tratti con una sola corsia percorribile e il conseguente abbattimento del limite di velocità anche per quanto riguarda la carreggiata nord in discesa verso la pianura. Ultimo aggiornamento: 11:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA