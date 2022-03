CONEGLIANO - Attimi di terrore in A27 questa mattina, 31 marzo, all'alba per molti automobilisti. Una vettura a Venezia o Treviso ha viaggiato contromano ed è stata fermata, poco prima delle 6, a Conegliano dalla Polstrada. A lanciare l'allarme sono stati diversi automobilisti. Le cause che hanno portato l'automobilista ad imboccare l'autostrada contromano sono ancora al vaglio degli agenti della Polstrada.

