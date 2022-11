Attraversa col monopattino sulle strisce, travolto da una Fiesta: 20enne in ospedale

TREVISO - É un ragazzo di 20anni, domiciliato a Treviso, ferito in un incidente stradale tra un'auto ed un monopattino elettrico avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi - 8 novembre - all'incrocio tra Via Botteniga e Viale Luzzatti.

Il giovane - di origini kosovare - stava difatti attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando si è improvvisamente scontrato contro una Ford Fiesta guidata da un 85enne trevigiano. L'impatto è stato così violento da far volare rovinosamente a terra il ragazzo che si è poi ritrovato in mano il proprio monopattino spezzato a metà. Ancora poco chiare le responsabilità di quanto accaduto, tanto che sarà ora la polizia locale a dover valutare le reali cause alla base del sinistro. Il 20enne, subito soccorso sul posto da un'ambulanza del Suem 118, è stato comunque poi portato all'ospedale Ca' Foncello dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata a causa delle ferite riportate nella caduta.