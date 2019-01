© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO VENETO - Incidente tra due auto questa mattina, intorno alle 9.40, a Vittorio Veneto, in via Sacccardo, all'incrocio con via Frassinelli. Una vettura è finita contro un capitello votivo. Ferita una persona, trasportata in ospedale. Sul posto 18 e forze dell'ordine.