PAESE (TREVISO) - Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltata dentor un canale pieno di acqua: è successo in via Filippo Turati a Paese questa mattina, lunedì 23 settembre. A bordo della vettura c'era una ragazza, subito recuperata e portata in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine.