Auto piomba nel canale, conducente in acqua trascinata dalla corrente, passante-eroe la salva con un bastone

COLLE UMBERTO - Alle 6.53 i vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti per soccorrere la conducente di un'auto finita nel canale di acqua in via Menarè a Colle Umberto. Dopo essere letteralmente saltata su un cordolo sul ciglio della strada l'auto ha terminato la sua corsa impattando su una sponda del canale, per poi lasciarsi trasportare dalla corrente 50 metri più in là, la conducente è stata soccorsa da un passante che vedendo la scena si è messo a correre per circa 300 metri inseguendo la conducente che era finita in acqua fin quando, con un bastone, dopo averglielo fatto afferrare, l'ha accompagnata alle scalette presenti nel canale.

Gesto eroico de passante e momenti di terrore per la conducente che rischiava l'ipotermia. Nello stesso istante sono arrivati i soccorsi, ed il Suem. Procedono ora le operazioni di recupero del veicolo, si attende che diminuisca il livello dell' acqua del canale di proprietà dell'Enel, subito chiamato per intervenire Sul posto anche i carabinieri.