LUSIANA - Drammaticoquesta notte lungo la Provinciale 69 Vitarolo, tra Conco e Lusiana: attornoun'auto con a bordo un uomo e una donna è uscita di strada, ha sfondato il guardrail e ha finito la corsa nell’. La donna, 37 anni, di Lusiana, che probabilmente era guida del mezzo, è riuscita a uscire dal mezzo incidentato soltanto verso le 5, ha fermato in strada un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi: i vigili del fuoco e l'ambulanza da Asiago sono arrivati sul postoTroppo tardi per Lorenzo Rampin, 39 anni, di Crespano del Grappa, fratello di Annalisa Rampin, sindaco del paese deceduto nella violenta uscita di strada. Ancora in corso i rilievi a cura dei carabinieri della stazione di Lusiana che al momento non hanno comunicato le generalità della vittima.