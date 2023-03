Padre e figlio di Venezia bloccati con l'auto in mezzo alla neve a Pieve del Grappa

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Papà e figlio bloccati in Malga Archieset. Ieri sera, 12 marzo, intorno alle 20.30, il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuto per soccorrere due persone rimaste bloccate con l'auto in zona Malga Archieset. A bordo dell'auto padre e figlio rispettivamente di 45 e 13 anni di Venezia che erano saliti da Fietta per poi scendere verso la Valle di Archeset lungo la Strada Provinciale 141 chiusa per il periodo invernale. E' stato proprio a causa dell'importante quantità di neve che l'auto è sprofondata e non riusciva ad avanzare. L'uomo ha cercato per alcune ore di liberarla senza però riuscirci e alla fine la chiamata ai soccorsi è stata inevitabile. Una squadra, geolocalizzato il punto, ha raggiunto padre e figlio e li ha recuperati, spostando l'auto e riportandola sulla strada, lontano dalla neve. L'intervento si è concluso poco prima delle 22.