BORSO DEL GRAPPA - L'ennesima imprudenza sulla provinciale per raggiungere il Monte Grappa. In una giornata non proprio indicata per una scampagnata, vista l'abbondante nevicata, ieri mattina, due giovani a bordo di una Fiat Punto, sono rimasti intrappolati, senza riuscire a proseguire e nemmeno a girare l'auto per tornare indietro. Nella salita, percorrendo la provinciale 140 del Monte Grappa sono slittati sulla neve andando a sbattere contro un guard rail. Una botta che è costata il trapezio di una ruota anteriore che si è spezzato. Il mezzo è rimasto bloccato, in mezzo alla strada, nel territorio di Borso del Grappa, ma non lontano dal confine con Pieve del Grappa. A quel punto i giovani hanno chiamato i soccorsi chiedendo aiuto. Quel tratto di strada, difficile da superare, d'inverno viene chiuso al traffico e la neve fresca, che sul Grappa ieri ha continuato a scendere per tutta la giornata arrivando a quindici centimetri, non ha agevolato nemmeno le operazioni di soccorso, portate a termine dalla carrozzeria Ballan di Asolo. «Abbiamo ricevuto la telefonata verso le 13, ma quella è una zona dove il cellulare non prende bene. Ho mandato sul posto un mezzo, con le catene. Hanno lavorato fino alle 17 per recuperare la Fiat e riportare i giovani a valle» spiega il titolare della carrozzeria.