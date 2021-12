Auto bloccata da una slavina sul Col Visentin, "liberata" dai pompieri

VITTORIO VENETO - Verso le 15 di oggi - 17 dicembre - i vigili del fuoco sono intervenuti sul Col Visentin nel comune di Vittorio Veneto per liberare un’auto rimasta bloccata a causa di una slavina di neve: nessuno è rimasto ferito. Due auto stavano affrontando insieme la discesa del monte quando c’è stato un distacco di neve per una lunghezza di decine di metri per un’altezza di oltre uno. Un’auto è riuscita a transitare mentre una è rimasta bloccata.

I pompieri arrivati con due mezzi, hanno aperto un varco utilizzando dei badili e poi tirare con un paranco l’auto, riuscendo a portarla in zona pulita e farle riprendere il viaggio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:30.