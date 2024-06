Autisti della Mom aggrediti, l'appello alle forze dell'ordine: «Dalle 16 la situazione nella tratta Conegliano - Pieve è insostenibile, abbiamo paura»

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Autisti della Mom aggrediti non vogliono più fare la tratta Conegliano-Pieve e lanciano un appello alle forze dell'Ordine: «Ci sono una serie di personaggi che non permettono la regolarità del servizio - spiegano -.

Stiamo allertando le forze dell'ordine perché non è possibile continuare in questo modo. Dopo le ore 16 fino alle 20.30 circa sulle linee ci sono problemi di sicurezza».

Il problema

«Siamo consci che è un problema serio e chiediamo alle forze di polizia di intervenire. Coinvolgeremo la prefettura anche. Tutti gli autisti del gruppo di Pieve di Soligo ci hanno segnalato questa situazione che è di grande difficoltà», spiegano. La preoccupazione per la situazione dentro gli autobus: «A bordo succede di tutto. Ci sono persone che non pagano il biglietto. C'è un problema di sicurezza che interessa i nostri lavoratori e non possiamo lasciarli in balia di questi quattro squinternati. Tutti conoscono questo problema ma non risuciamo a risolverlo. Gli autisti hanno manifestato paura e noi lo capiamo»