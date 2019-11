Intercettati su Peugeot rubata, retro killer per travolgere i militari, la fuga e anche l'incidente in Pontebbana

di Roberto Ortolan

Banda di ladri, con autista folle, tenta di investire in retromarcia i carabinieri in borghese che li avevano fermati a bordo di un’auto rubata, ma i militari riescono a gettarsi di lato e a evitare l’impatto che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La corsa dell’auto dei banditi prosegue fino a centrare, in piena Pontebbana, una Mercedes. A quel punto i criminali ripartono a tutta velocità e fanno perdere le proprie tracce nella notte. E stato questo, sabato intorno alle 21, l’epilogo di una serata nella...