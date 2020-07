VALDOBBIADENE - Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ieri hanno fatto tappa sulle colline del Prosecco. Dopo le foto postate nel suo profilo Instagram che la ritraevano assieme al fidanzato a Burano e in gondola sotto il Ponte dei Sospiri, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, attorno a mezzogiorno, è arrivata all'Osteria senz'Oste dove ad attenderla c'era Cesare De Stefani, avvisato solo qualche minuto prima del suo arrivo. Aurora, appena visto lo spettacolo che si gode dalla terrazza dell'Osteria diventata una tappa obbligata per chi visita le Colline Patrimonio dell'Unesco, ha preso il cellulare e girato un video che poi ha postato sul suo profilo Instagram, dove conta due milioni di follower. Nel video si vede lei che cammina verso la terrazza, dove ha poi scattato una foto con il suo ragazzo. E poi la si sente più volte esprimere la sua meraviglia per le colline: «Fantastico! Wow! Meraviglioso».

IL POST

Il video di Aurora continua nella saletta degli ospiti al primo piano, dove la si vede alle prese con una bottiglia di Prosecco che cerca di stappare, fino a riuscirci con l'aiuto di De Stefani. Il tappo vola al piano terra dove sono radunate alcune persone che si sono accorte della sua presenza, mentre lei dice: «Ho beccato qualcuno con il tappo?». Per ricordare la visita all'Osteria, Cesare De Stefani ha pensato di fare un regalo molto singolare ad Aurora: un grembiule di quelli usati dalle donne in cucina. Lei scarta il pacchetto e quando capisce che si tratta di un grembiule da cucine esclama: «Allora se lo metto diventerò brava a cucinare come voi?». Suscitando l'ilarità di tutti e una battuta di Goffredo: «Lo spero proprio».

LA LONTANANZA

I due fidanzati si sono riuniti da poco. A causa del Covid sono stati lontani molti mesi: lui studia in Inghilterra. «Se il Covid ci ha imposto le mascherine - ha commentato Aurora- ci ha forse tolto la possibilità di vedere il sorriso sulle nostre labbra, ma non potrà mai toglierci la luce che si intravede negli occhi di una persona quando sorride». La coppia, che come prima vacanza ha scelto il Veneto, ha continuato la visita alle Colline recandosi in piazza a Valdobbiadene.

P.D.C.

