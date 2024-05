Aurora boreale nei cieli trevigiani: la notte si colora di rosa e regala immagini spettacolari

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Aurora boreale nei cieli della Marca. Spettacolare e insolito fenomeno alle nostre latitudini: ieri sera, 10 maggio, in molte zone del Centro-Nord Italia il cielo si è colorato di rosa fluorescente, incantando migliaia di cittadini. Il merito è di una tempesta geomagnetica che sta interessando la Terra.

Tantissime le foto circolate sui social a partire dalle 21, quando il buio ha permesso di ammirare la meravigliosa aurora boreale in tutto il suo splendore. Un regalo inatteso, soprattutto per chi non ha mai avuto la possibilità di avvicinarsi al circolo polare artico per godersi lo spettacolo. Uno degli scatti più suggestivi condivisi online arriva da Farra di Soligo, con la chiesa che si staglia su un cielo rosa cangiante, in un'atmosfera quasi surreale.