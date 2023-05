VALDOBBIADENE (TREVISO) - Costi energetici alle stelle e per venire incontro alla società sportiva Montenuoto, gestore della piscina pubblica di via Kolbe, l’amministrazione comunale dà il via libera a partire dal primo giugno all’aumento delle tariffe di ingresso, per le lezioni e per i corsi che si tengono nell’impianto natatorio. Un piccolo ritocco che, come precisa il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, non andrà però a coprire tutti i maggiori costi che la Montenuoto sta sostenendo, prima con la pandemia, poi con l’aumento dei costi energetici, ma sarà comunque un segnale di sostegno.



L’ADEGUAMENTO

«Ogni anno – spiega il sindaco – facciamo un piccolo adeguamento delle tariffe su proposta del gestore. Quest’anno ad aggravare la situazione c’è l’aumento dei costi energetici. Le nuove tariffe, che entreranno in vigore dal primo giugno, chiaramente non aiutano a coprire tutti i costi di gestione che la Montenuoto sostiene, in particolare i maggiori costi di energia». Dal primo giugno il biglietto di ingresso alla piscina coperta o scoperta passerà per i baby (3-5 anni) da 3,60 a 3,90 euro, per i bambini (6-15 anni) e per gli anziani oltre i 65 anni da 5,20 a 5,50 euro, mentre per gli adulti (dai 16 anni in su) da 7,20 a 7,50 euro. Per quanto riguarda l’abbonamento mensile questo aumenterà di 2,20 per i bambini e gli anziani, di 2,60 euro per gli adulti, passando rispettivamente a 39,40 euro e a 54,60 euro. Il biglietto per le attività di fitness come acquabenessere, acquacross, acquaerobica, hydrobike, ginnastica in acqua e gymtonic aumenterà a lezione di 30 centesimi, così come anche le tariffe dei corsi. Trenta o quaranta centesimi in più a lezione per la scuola nuoto e gestanti, mantenendo sempre le differenziazioni per fasce di età, residenti e non residenti. Per far fronte ai maggiori costi energetici, il Comune ha anche deciso di dotare l’impianto di via Kolbe di un impianto fotovoltaico i cui lavori, già partiti, si concluderanno per fine estate.



L’INVESTIMENTO

Sopra la copertura viene realizzato un impianto con pannelli solari per circa 95 metri quadrati. L’investimento è di circa 40mila euro, coperto da un contributo erogato dal consiglio di bacino Ato Veneto Orientale al Comune. «Non solo: lo scorso mese con una variazione di bilancio abbiamo stanziato ulteriori 30mila euro per il rifacimento degli impianti di filtrazione dell’acqua e di ricircolo – rende noto il sindaco Fregonese -. Anche questa azione è tesa ad un risparmio, nello specifico aiuterà a ridurre i consumi di acqua, sia sotto il punto di vista ambientale che economico».