CASTELFRANCO (TREVISO) - Ha atteso in Pronto soccorso per quasi 5 ore e mezza con una scheggia di ferro nell'occhio. Senza essere visitato. E alle 22.50 se n'è andato. È l'odissea vissuta domenica pomeriggio da un trevigiano di 38 anni all'ospedale di Castelfranco. Ieri mattina si è rivolto al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. E qui il problema è stato risolto in meno di un'ora. «A Castelfranco non mi era stato dato nemmeno un antidolorifico -spiega- continuavano solo a ripetermi che dovevo attendere». Il 38enne si era ferito domenica facendo dei lavori in casa. Era arrivato in pronto soccorso alle 17.30. Al triage era stato inquadrato come codice bianco, quello riservato alle situazioni non urgenti.



Attesa al Pronto soccorso

Davanti all'arrivo di alcuni pazienti in codice rosso e giallo, si era messo il cuore in pace. «Il problema non sta nell'aver aspettato, ma nel non aver ricevuto risposte» specifica. E dopo aver atteso per oltre 5 ore ha deciso di tornare a casa, per poi rivolgersi al Ca' Foncello il giorno seguente. Come mai si è arrivati a tanto? «A Castelfranco non c'è l'oculistica, a differenza di Treviso, Montebelluna e Conegliano -specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca- e purtroppo a causa dell'assenza di alcuni medici in questo periodo si fatica a coprire tutti i turni al pronto soccorso». Proprio domenica, poi, l'area dell'emergenza-urgenza di Castelfranco è stata chiamata a un grande lavoro. In un solo giorno il pronto soccorso ha accolto 91 pazienti: due in codice rosso, 30 in codice giallo e 59 in codice bianco. C'è la combinazione di tutti questi fattori alla base della lunga attesa.



Scheggia nell'occhio

Il giorno seguente, comunque, il 38enne si è visto rimuovere la scheggia dall'occhio a Treviso senza difficoltà. Ieri è arrivato in pronto soccorso alle 8.36. Subito dopo è stato inviato negli ambulatori dell'unità di oculistica. E alle 9.23 era già fuori, senza pagare il ticket, con un quadro finale di iperemia congiuntivale con secrezione acquosa e alone di ruggine in esiti di corpo estraneo corneale ferroso. L'occhio deve rimanere bendato. Il 38enne dovrà seguire una terapia per 7 giorni. Ma il problema è stato definitivamente risolto.