«Mini alloggi soltanto per i ricchi», l'Israa finisce sotto accura

«No al cohousing per ricchi gestito da un cda in proroga ormai da un anno e mezzo». Questa l'accusa lanciata da una parte di consiglieri di maggioranza - tra cui Giancarlo Da Tos della Lega, Massimo Zanon e la lista Gentilini/Zaia praticamente al completo - contro la nuova politica varata dall'Israa: proporre mini-alloggi per anziani autosufficienti inseriti in contesti protetti, come la trentina di appartamenti ricavati attorno al borgo di piazza Mazzini, nel cuore del centro storico. Qui gli ospiti, oltre a godere di...