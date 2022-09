TREVISO - Sarà senza dubbio un esordio di classe: una borsa Kelly di Herm è s, collezione 2002, in pelle arancione, doppia tracolla, scatola e parapioggia originali, usata, ma in condizioni ottime. Questo modello iconico dell’alta moda, uno degli accessori più desiderati dalle signore da quando nel 1956 la principessa Grace di Monaco (da qui il nome) fu fotografata tenendone una al braccio sulla copertina della rivista Life, rappresenta il lotto più pregiato della prima asta online della casa specializzata trevigiana Aste 33.

LE MODALITÀ

La vendita all’incanto si apre alle 9.30 di oggi e durerà fino alla stessa ora di venerdì 16 settembre. Per chi vorrà provare ad aggiudicarsela, collegandosi al sito della società, si parte da una base di 6.650 euro, con rilanci minimi di 150. Fondata nel 2016, da due professionisti del settore Andrea Massarotto e Gianluca De Stefani (responsabili del settore immobiliare e di quello mobiliare), Aste 33 si occupa in prevalenza di vendite e dismissioni di beni provenienti da fallimenti, pignoramenti, liquidazioni e affini. Da quest’anno, però, ha inaugurato anche un servizio di vendite tra privati. Insomma, fatte le debite proporzioni, un’attività più simile a quella di colossi come Christie’s o Sotheby’s, con patrimoni provenienti soprattutto da eredità o da collezioni che i proprietari vogliono monetizzare. Nella stessa sessione telematica della Kelly, invece, sono in lizza, tanto per fare qualche esempio, un binocolo con cavalletto in dotazione alle truppe tedesche nella Prima guerra mondiale, un servizio da tavola decorato a mano, varie lanterne da esterno, due libri vintage sui Savoia.

LA LISTA

In una successiva, dal 15 al 19 settembre, una Citroen “Due Cavalli” del 1987 (a mille euro), in un’altra ancora, dal 4 al 6 ottobre, orologi, penne a sfera e stilografiche di marca, tappeti, 18 sedie di legno, valigette 24 ore Ferré, oppure uno specchio in stile Decò. Di recente, con però il sistema tradizionale, un cavallino a dondolo in legno firmato Louis Vuitton è stato aggiudicato a 2.210 euro (da 150 di partenza) un orologio Jaeger LeColutre a 6.250 (da 2.900). « Attenzione a non confonderci con siti come Ebay – ammonisce Gianluca De Stefani - Nel nostro caso sia il venditore che l’acquirente sono seguiti, consigliati e informati puntualmente dal nostro team. Con la modalità telematica si allarga la platea dei partecipanti e si preserva la privacy delle persone coinvolte, ma noi siamo sempre presenti e disponibili, assicurando la massima sicurezza nella vendita e nell’acquisto » .