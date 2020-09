CASTELFRANCO - L'Hotel Fior va all'asta. Nel sito ufficiale delle aste dal 10 settembre compare proprio il celebre albergo e ristorante castellano. Il numero civico e la descrizione dell'immobile non lasciano spazio ai dubbi. E tuttavia Egidio Fior interpellato sul punto dichiara di cadere dalle nuvole: «Non ne so nulla. È un fulmine a ciel sereno».



IL GIALLO

L'annuncio di un immobile sito in via dei Carpani 18 a Castelfranco Veneto appare nel sito ufficiale delle aste dal 10 settembre. La procedura parla di un complesso immobiliare a destinazione turistico-ricettiva in località Salvarosa via dei Carpani 18 costituito da plesso ricettivo oltre ad area scoperta di 5130 mq. Il prezzo base è di 4.130.000 euro: la data di vendita è prevista per il 2 febbraio 2021 e il termine di presentazione delle offerte è fissato per il 1 febbraio 2021. «Cado dalle nuvole» commenta Egidio Fior. Mentre il suo legale, l'avvocato Dal Bello, così spiega la situazione: «L'immobile era stato messo all'asta ma, dopo l'estate, abbiamo risolto la situazione con i creditori. Ci stupisce che la procedura sia ancora attiva. Oggi chiederemo conto della cosa al Tribunale. Per noi l'emergenza creditoria è rientrata. E la società Fior Srl continuerà a gestire l'Hotel e i suoi 50 dipendenti. Ora cercheremo di capire cosa possa essere successo. L'Hotel non dovrebbe comparire negli annunci d'asta». Se questo sia tecnicamente possibile o meno si appurerà oggi. Stando però alle carte, la procedura parla chiaro: nel sito è indicato il notaio referente e il custode per programmare la visita. Ci sono i termini di presentazione delle offerte e gli importi minimi. E risulta che si siano già manifestati acquirenti interessati.



RADICCHIO D'ORO

Hotel storico della Marca trevigiana, l'Hotel fior nasce nel 1990 dalla ristrutturazione di un'antica casa colonica. 25 anni di storia e di percorsi di gusto ne fanno uno degli indirizzi irrinunciabili della gastronomia trevigiana. Al suo patron Egidio Fior si deve inoltre un premio che ha visto il passaggio a Castelfranco di illustri protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo. Il Premio Radicchio d'Oro nasce dall'idea di Egidio Fior e del Gruppo dei Ristoratori del Radicchio di conferire un riconoscimento alle personalità che si distinguono nell'ambito dell'enogastronomia, dello sport e della cultura. Fin dalla prima edizione nel 1999 la serata di premiazione è il punto di incontro di figure di spicco a livello nazionale, provenienti da diversi ambiti e accomunati dagli stessi valori. Tra i premiati Carlo Freccero, Christian De Sica, Vincenzo Mollica, Francesco Tullio Altan.



L'ATTIVITA' PROCEDE

Che il complesso in via dei Carpani 18 sia inserito in una procedura di vendita all'asta è una notizia che piomba come fulmine a ciel sereno dopo la riapertura in maggio a seguito dell'emergenza Covid. Attualmente infatti sia l'hotel sia il ristorante sono in attività, come rimarca Egidio Fior. «Mi stupisce vedere l'Hotel inserito nel libro delle aste -spiega l'avvocato Dal Bello- la procedura è già stata congelata. Sono già stati definiti i rapporti con i creditori. L'accordo è stato raggiunto recentemente, dopo l'estate. Oggi cercheremo di capire meglio e di venirne a capo». © RIPRODUZIONE RISERVATA