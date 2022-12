Lavoro. Nell'industria trevigiana attese seimila assunzioni in meno, a Belluno scarto più contenuto

TREVISO - Lavoro dell'industria in calo. A dirlo sono le previsioni per febbraio 2023 vedono un "possibile rallentamento della domanda di lavoro nell'industria". Ad evidenziarlo oggi, 27 dicembre, il presidente di Unioncamere Veneto e della Camera di commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, riferendo i dati di una recente indagine Excelsior. «A Belluno lo scarto potrebbe essere contenuto, rispetto alle prospettive di un anno fa - precisa Pozza - ma a Treviso le minori entrate previste vengono stimate attorno alle 6mila unità, di cui quasi 4.800 nell'industria».

I nodi all'interno dell'industria

Il presidente della Cciaa territoriale prosegue sottolineando come rimangano «irrisolti i nodi legati alla difficoltà di reperimento di certe figure, su cui il nostro Ente camerale sta facendo il possibile per mitigarla, ad esempio favorendo l'inserimento occupazionale di giovani neo-diplomati o neo-laureati nelle nostre imprese, co-finanziando il tirocinio. Oppure mettendo a disposizione delle borse di studio per frequentare i percorsi degli Istituti tecnici superiori attivati nelle nostre province - chiude Pozza - che sfornano i tecnici di cui le nostre imprese hanno bisogno».