Treviso. Assunzioni, un'intera giornata di colloqui da Tigotà in viale della Repubblica

TREVISO - Un job speed date per lavorare da Tigotà. Martedì 11 ottobre dalle 10, lo store di Treviso di viale della Repubblica apre le porte a coloro che vogliono candidarsi per lavorare nel negozio di cosmesi, prodotti per l'igiene personale e della casa.

Le figure ricercate e l'intervista conoscitiva

L’appuntamento è stato ideato da Tigotà ed è finalizzato al reclutamento “veloce” di candidati per assunzioni immediate con una breve intervista conoscitiva. Non è necessaria la prenotazione, il giorno della selezione i candidati e le candidate dovranno solo presentarsi in negozio con il proprio curriculum vitae. Le figure ricercate a Treviso sono principalmente collaboratori che si occuperanno delle vendite e del rifornimento degli scaffali, oltre a consulenti beauty, per i 13 negozi già presenti in città e provincia e per le possibili future aperture. Attualmente in Veneto sono presenti 101 Tigotà, di cui 14 aperti negli ultimi 3 anni, con più di mille collaboratori impiegati in regione. «Sono molto legato al Veneto essendo la mia terra natale – spiega Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà – la speranza è quella di raccogliere lo stesso entusiasmo che c’è stato durante gli scorsi eventi di recruiting, dove abbiamo incontrato tantissime persone con la voglia di mettersi in gioco. Penso che conoscere candidate e candidati direttamente sul territorio abbatta le barriere grazie a uno scambio più immediato, contribuendo a fornire occupazione per chi è alla ricerca».

I numeri delle assunzioni

In tutto i collaboratori del gruppo sono più di 5mila, di 58 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Di questi, 4552 sono donne, con le “quote rosa” che arrivano all’85%, compresa l’amministratrice delegata Stefania Casonato. Nel corso del 2021 le assunzioni sono state più di 300: numeri che il brand vuole confermare anche per il 2022 offrendo nuove opportunità occupazionali sul territorio nazionale.Oltre 300 candidati si sono presentati alle precedenti date di reclutamento a Grosseto, Calenzano e Brescia.