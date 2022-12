TREVISO - Assiste la moglie in sala travaglio mentre partorisce, l'ostetrica gli ruba dal borsello 2mila euro in contanti. È stata identificata l’autrice del furto della somma di circa 2mila euro in contanti, sottratta dal borsello di un uomo residente in provincia di Treviso mentre, di notte, assisteva la moglie partoriente nella sala travaglio dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Si tratta di un’ostetrica, di circa 50 anni, all’epoca dei fatti in servizio in quel reparto ospedaliero, la quale nei giorni scorsi è stata convocata in Questura per la notifica dell’avviso conclusione delle indagini preliminari, emesso nei suoi confronti dalla locale Procura della Repubblica che - dando riscontro all’attività investigativa eseguita dalla Squadra Mobile - le ha contestato il reato di furto pluriaggravato.

Il fatto

Quella notte l’ostetrica aveva invitato l’uomo a riporre nel bagno della sala travaglio il borsone della moglie contenente i vestitini del nascituro, e, nella circostanza, lo aveva inspiegabilmente invitato a riporre anche il suo borsello personale, nel quale poi un collega l’aveva sorpresa “controllare” all’interno mentre dava le spalle al legittimo proprietario. Da qui l’avvio dell’indagine della Polizia di Stato che ha portato alla denuncia del medico.