Assembramenti alle fermate, Atvo mette in campo Polizia amministrativa e Guardie giurate.

Polizia amministrativa e Guardie giurate per controllare che non vi siano assembramenti nei luoghi di maggiore frequenza e per invitare al rispetto delle regole anti-Covid19. Atvo si sta preparando ad affrontare al meglio il riavvio delle scuole, in una situazione che, rispetto allo scorso ottobre, è cambiata, con i contagi che sono aumentati in tutto il Veneto Orientale, così com’è aumentata la preoccupazione e, di conseguenza, anche la necessità di prestare ancora più attenzione. E dopo l’esperienza dello scorso ottobre con i volontari della Protezione Civile, Atvo sta pensando di affidarsi ad una società di vigilanza privata. «In questo momento così particolare e delicato, per la salute quanto per l’economia, è necessario aumentare ulteriormente l’attenzione, per evitare situazioni di assembramento», sono le parole del presidente di Atvo, Fabio Turchetto. Guardie e agenti di Polizia amministrativa dell'azienda saranno posizionate nei punti in cui si può creare maggiore assembramento. «Una presenza discreta e non invasiva, per aiutare al rispetto delle regole». Ci saranno 10 guardie (non armati) che saranno impiegate con gli agenti di Polizia amministrativa di Atvo, solitamente impiegati per il normale controllo (altri 10 agenti). Saranno posizionati nelle autostazioni (San Donà, Portogruaro e Jesolo) e nei punti di arrivo agli istituti di San Donà, Portogruaro e Jesolo. Alcune di queste figure di controllo saranno presenti anche a Caorle, Oderzo, Mestre e San Stino. «Fin dall’avvio dell’emergenza – continua il direttore di Atvo, Stefano Cerchier – l’azienda si è prodigata per garantire il massimo della sicurezza per i suoi utenti: dalla sanificazione dei mezzi e delle zone comuni (come le biglietterie), anche con sistemi tecnologicamente avanzati, superiori a quanto ci veniva chiesto, al distanziamento, l’incentivazione del sistema online, l’aumento di mezzi… Garantendo sempre il servizio pubblico, anche quando non c’erano le condizioni per farlo. Da parte nostra

continuiamo ad operare con la massima attenzione e con comunicazioni rivolte agli utenti, per evitare gli

assembramenti. È necessario che tutti facciano la loro parte, prestando ancora più attenzione al rispetto

alle norme anti Covid-19». La direzione invita ad utilizzare i sistemi online per l’acquisto dei biglietti o

per il rinnovo degli abbonamenti, così da evitare di creare assembramenti nelle biglietterie.



