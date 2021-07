Terrore nella notte: assalto in villa sul Terraglio. Anziani coniugi e figlia minacciati, i banditi fuggono con il bottino

PREGANZIOL - Assalto in villa questa notte (7 luglio). Almeno tre individui travisati da cappucci sono entrati all'interno di una villa lungo il Terraglio a Preganziol (Treviso). In casa c'erano due coniugi ottantenni e la figlia di 44 anni. Dopo averli minacciati con dei cacciaviti, i malfattori hanno sottratto gioielli, orologi e del denaro contante per poi allontanarsi e fuggire nelle vie circostanti. Tanta paura, ma nessun ferito, sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Treviso.

