Assalto all'azienda informatica, abbattono i cancelli e rubano computer: è la fotocopia del blitz alla Sme

MOGLIANO VENETO - Verso le 3 di stanotte una banda organizzata a bordo di un'autovettura e di un furgone, dopo aver abbattuto i cancelli della Brevi spa, la ditta di commercio all'ingrosso di materiale informatico, in via Tintoretto, nella zona industriale di Mogliano Veneto, è entrata rubando diversi computer portatili. Per garantirsi la fuga i malfattori hanno posizionato di traverso altri due veicoli, poi risultati rubati, sulle vie di accesso alla ditta, quindi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Treviso. Nel maggio scorso la ditta era stata oggetto di un analogo colpo notturno sempre con i furgoni di traverso e successivo inseguimento con le pattuglie dei carabinieri. Quest'ultimo furto è la fotocopia del blitz notturno al magazzino del gruppo Sme a Cessalto avvenuto nel dicembre scorso.

