Blitz all'alba, decapitata la banda dei bancomat: 11 arresti in tutto il Nordest

TREVISO - Assalti a bancomat e postamat, smascherata la banda che colpiva in tutto il Triveneto. I carabinieri del Nucleo investigativo di Treviso, con il coordinamento della Procura, hanno dato avvio all'alba in varie città del Nord-Est a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 11 persone ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione a delinquere dedita ad assalti a sportelli automatici di istituti di credito e uffici postali del Triveneto, attraverso l’impiego di ordigni esplosivi appositamente confezionati, ad alto potenziale.

Si parla di bottini per svariate decine di migliaia di euro.