Asolo sempre più accessibile: nasce la video guida per i sordomuti con il lunguaggio dei segni

ASOLO - La terra dei cento orizzonti sempre più inclusiva: crea le videoguide con il linguaggio dei segni. Asolo è stata inserita tra gli itinerari dell'App accessiblItaly sviluppata dall'Ente nazionale sordi per promuovere un turismo ancora più accessibile. Una videoguida che in un minuto e mezzo racconta la storia della casa di Eleonora Duse, la “Divina” del teatro, in corrispondenza della Porta di Santa Caterina ad Asolo.

La videoguida in Lis

Nel filmato un’esperta di LIS, Lingua Italiana dei Segni, presenta la celebre dimora attraverso le espressioni visivo-gestuali rivolte alle persone non udenti. Nel video compaiono anche i sottotitoli, con l’aggiunta del testo letto da una voce fuori campo e con musica di sottofondo. La videoguida è pubblicata nella pagina Facebook dell’ENS, Ente Nazionale Sordi - Onlus, e rappresenta una breve anticipazione delle videoguide realizzate dall’Ente “per scoprire questa estate anche le bellezze della Città di Asolo” e inserite tra i contenuti dell’App AccessibItaly, ideata e sviluppata dall’Ente per promuovere un turismo accessibile alle persone sorde e sordocieche nei Borghi più Belli d’Italia.