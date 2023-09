Giuranna nominato presidente onorario di Asolo Musica

ASOLO (TREVISO) - Come era successo a Malipiero tanti anni prima, anche Bruno Giuranna è stato folgorato da Asolo. Un amore che non ha conosciuto abbandono. E che si è espresso in una sorta di cammino parallelo al festival di musica da camera Incontri Asolani. Perchè Giuranna, romano, ad Asolo ha sempre dedicato un’attenzione affettuosa e un pensiero speciale portando agli Incontri alcuni tra i migliori giovani strumentisti che sono poi diventati il gotha del camerismo internazionale. Se il festival è cresciuto e ha fatto scouting, il merito è anche del celebre violista. Ed è nato il desiderio di celebrarlo con un gesto simbolico.

PARTE ESSENZIALE

Nell’ambito del concerto di chiusura del festival Incontri Asolani venerdì Bruno Giuranna, musicista di fama internazionale, è stato insignito della p residenza o noraria di Asolo Musica dal p residente di Asolo Musica Maurizio Jacobi. « Quando una manifestazione culturale compie 45 anni - racconta Jacobi - essa non fa più parte della cronaca musicale , ma della storia di una comunità. Il maestro Bruno Giuranna è parte essenziale di questa storia per le magnifiche interpretazioni che ci ha offerto e per la vicinanza morale ad Asolo Musica » . La prestigiosa nomina è stata riconosciuta a Bruno Giuranna, c ittadino o norario della Città di Asolo, una vita spesa nella continua ricerca dell’eccellenza, come solista, nella musica da camera e come insegnante. Giuranna è dedito da anni alla realizzazione di progetti di musica da camera per i giovani e al fianco di giovani musicisti in Europa e negli Stati Uniti. « Ho avuto la fortuna di fare ciò che amo in molti rami della musica - afferma Giuranna - dal concertismo, all’insegnamento. Il privilegio è che continuo ad amare ciò che faccio. Insegnare o suonare musica da camera con i giovani è come restituire parte di ciò che ho appreso dai grandi musicisti che ho incontrato. Questo scambio mi da il senso di appartenere, come una goccia, al vasto mare della musica » .

CONCERTO DI CHIUSURA