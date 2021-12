Morto Matteo Segafreddo, lutto nel mondo della musica

ASOLO - Lutto nel mondo della musica. Si è spento a 60 anni il maestro Matteo Segafreddo che ha lottato a lungo contro la malattia. «Una grande tristezza» affermano dal municipio di Asolo. Una notizia che ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno. Segafreddo era un compositore molto noto nell'asolano e in tutta la Pedemontana, viveva a Crespano del Grappa insieme alla moglie ed era molto impegnato nel territorio per riportare alla luce i grandi del passato. Tra questi anche Gian Francesco Malipiero, compositore tra i massimi esponenti della Generazione dell'Ottanta.



IL SUO PROGETTO

«Matteo aveva pensato a un progetto affinché la casa di Malipiero sita ad Asolo diventasse un centro di studi legato alla cultura e alla musica sulla falsa riga di Casa Puccini o di Casa Verdi -spiega l'assessore Gerardo Pessetto- In occasione dei 1600 anni della fondazione di Venezia, insieme alla fondazione Malipiero di cui faceva parte, ad Asolo avevamo organizzato due eventi. Una prima serata il 4 dicembre che Matteo doveva presentare, ma per motivi di salute non ha potuto esserci. E un'altra a marzo in casa Malipiero con la presentazione di una pubblicazione dedicata alla figura di questo compositore. Erano eventi che Matteo aveva contribuito a organizzare e ai quali avrebbe dovuto e voluto prendere parte. Per quella del 4 dicembre mi ha chiamato e mi ha detto che non poteva essere presente proprio perché stava male. Ma mai avrei pensato a una cosa del genere, la sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno per tutti noi. Ora però porteremo avanti il suo lavoro». Segafreddo era molto attivo ad Asolo. Oltre alla fondazione centro musicale Malipiero, collaborava anche con l'Academia dei Rinnovati con presidente Giancarlo Zizzola con il quale aveva portato avanti diversi appuntamenti culturali e musicali. «Matteo era una persona generosa, molto disponibile, preparata e competente» spiega l'assessore.



ATTIVITA' A TUTTO TONDO

Lavorava anche su commissione per enti, interpreti ed editori presenti a festival interazionali. Era membro del comitato scientifico della rivista Scienze e ricerche di Roma e commissario in vari concorsi di composizione e docenza. Insegnava all'Università di Venezia dove aveva anche fatto parte del gruppo di ricerca Prin 2009 nel progetto Artmus. «In questi anni di collaborazione con il Comune di Asolo nei rapporti con Fondazione Centro Musicale Malipiero, abbiamo avuto modo di apprezzarlo per la disponibilità, la passione e la generosità dimostrate -ribadiscono dal Municipio- Una perdita per la cultura di Asolo e del nostro territorio che ci lascia profondamente addolorati. L'amministrazione porge le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici del caro Matteo».