Perde il controllo dell'auto, sfonda centralina Enel, palo del telefono e piomba in un orto privato

ASOLO - Incidente stradale ad Asolo, in via Monte dei frati, oggi 21 marzo 2023: una donna ha perso il controllo della vettura e ha sfondato dei bidoni della spazzatura, una centralina Enel e un palo del telefono finendo su un orto di una casa privata. Sul posto automedica e ambulanza del Suem 118 Pedemontana Emergenza, i Vigili del fuoco di Montebelluna, i Carabinieri di Asolo. La donna era in stato confusionale.

Ultimo aggiornamento: 18:58

