ASOLO (TREVISO) - Auto finisce contro il contatore del gas e abbatte un palo Telecom e si ribalta, l'è avvenuto a mezzanotte e 10 di domenica 4 ottobre 2020 nel comune di, nella frazione di, in via Bosco 6. Nonostante l'auto si sia rovesciata non risultano persone ferite.