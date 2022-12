Auto si ribalta sul prato, minuto di terrore: miracolate 24enne e le sorelline di 6 e 8 anni

ASOLO - L'auto si ribalta sul prato: attimi di terrore per la 24enne al volante e per le due sorelline di 6 e 8 anni, uscite miracolate dalla carambola. Fortunatamente solo tanta paura ma nessuna ferita per le tre sorelle. L'incidente è successo oggi pomeriggio, 1° dicembre, ad Asolo, in via Carreggiate. Erano da poco passate le 16 quando la 24enne, per cause ancora al vaglio, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. L'auto ha sbandato di colpo, ribaltandosi sul prato a lato della carreggiata. La chiamata al 118 è scattata immediatamente: a prestare i primi soccorsi sono stati altri automobilisti in transito. All'inizio la situazione sembrava grave, poi però l'allarme è rientrato: la conducente è riuscita a uscire sulle proprie gambe e a estrarre le due sorelline. Tutte illese. Sul posto, oltre a un'ambulanza del Suem di Pieve del Grappa, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.