ASOLO - Magnifica Emma, antidiva per eccellenza. Con giubbotto, sciarpa e caciotta calata sulla fronte alla scoperta di Asolo si ferma per pranzo al l’Osteria al Bacaro . Disponibile, friendly, saluta, accetta selfie e autografi. « Ha pranzato da noi sabato, in visita al borgo con alcuni amici - spiegano i proprietari del Bacaro - : nessuna prenotazione o corsie preferenziali. Come una normale avventrice, al tavolo, in gita nel week-end » . Quando è stata però riconosciuta non si è sottratta a complimenti e saluti con gli altri clienti, e non si è fatta pregare nel raggiungere lo staff emozionata in cucina con cui ha scattato di buon grado una foto.

A TU PER TU

« È venuta a visitare Asolo perchè ne ha sentito spesso parlare - commenta il vice sindaco Franco Dalla Rosa - era seduta vicino a me all’ O steria al B acaro, così mi sono presentato e abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Mi ha spiegato di essere qui in visita di piacere, ha detto che la cittadina le è piaciuta moltissimo e che desidera tornare » . L’attrice britannica si trovava con il marito e alcuni amici. « Ha voluto assaggiare piatti della tradizione veneta » . Dalla Rosa racconta ancora che si è attardata con alcuni bambini all’interno del locale, dimostrandosi gentile e affabile. « Una bellissima persona: con noi si è sforzata di parlare in italiano, cosa che le riusciva piuttosto bene. L’abbiamo formalmente invitata a ritornare in città, confidiamo che questo possa accadere » .

CITTADINA VENEZIANA