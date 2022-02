ASOLO - Al Caffè Centrale di Asolo i clienti dimenticano di tutto: occhiali di tutte le marche, decine di chiavi, compresa anche quella di una Porsche, ombrelli, borse, cappelli. I gestori, Lele ed Ezio Botter non sanno più dove metterli: «Tra 15 giorni dovremo sbarazzarcene perché non sappiamo più dove mettere questa roba». Se non avessero un locale già ben avviato potrebbero aprire un bazar a costo zero. Anche se può far sorridere, spesso si tratta di cose serie, tanto che al Centrale hanno ingaggiato un investigatore che poi è Neno, personaggio conosciutissimo in tutta la zona.

PUNTO DI RIFERIMENTO

La cosa però non deve stupire: il Caffè Centrale di Asolo oltre ad essere un luogo storico è anche un punto di riferimento per i cittadini e per i turisti. Così, in molti lasciano buste, chiavi e perfino pacchi ad altre persone che poi dovrebbero passare a prenderle. «Invece succede che poi non passa nessuno -spiegano ancora Lele ed Ezio- e così le teniamo qui vicino alla cassa ma dopo un po' di tempo diventa un'incombenza e una responsabilità che non possiamo assumerci all'infinito». Non bastasse ci sono anche gli oggetti dimenticati dai clienti all'interno del bar o nel vicino parcheggio. «Se si tratta di chiavi d'auto -spiegano ancora i titolari- allora abbiamo il nostro investigatore privato, Neno, che s'incarica di cercare il proprietario e mettere un biglietto sul cruscotto dell'auto. Oppure se troviamo documenti o altro Neno in Internet cerca un indirizzo o un numero di telefono per rintracciare il proprietario». Gli episodi curiosi sono decine: «Una volta una signora ha lasciato al bar la sua trousse. È venuta a riprendersela dopo 9 mesi ma l'avevamo giù buttata e ce ne ha dette di tutti i colori».

STORIE BELLE

Ci sono anche storie belle: «Dei ragazzi hanno trovato il portafoglio di un uomo che era alloggiato nel vicino Hotel Al Sole. Noi lo abbiamo contattato e ha lasciato 500 euro di mancia. Troviamo anche documenti scottanti, fatture, estratti conto, movimenti bancari. Se sono cose delicate facciamo tutto il possibile per riconsegnarle». Al Centrale, anche gli oggetti smarriti diventano storie.