Asolo. Va in azienda armato di pistola (giocattolo): «Datemi la buonuscita o ammazzo i dirigenti». Dipendente denunciato

ASOLO (TREVISO) - Si presenta in ditta armato di pistola, con l'intenzione di farla pagare ai suoi titolari. «Adesso li ammazzo» ha detto ad altri colleghi impugnando l'arma, che solo in un secondo momento si è scoperto essere giocattolo. In auto aveva anche un coltello da cucina e taglierini.

Attimi di paura ieri mattina, 23 omaggio, in un'azienda di Asolo. Un dipendente marocchino di 60 anni voleva risolvere con le minacce un dissidio con l'azienda. Il motivo? Una buonuscita anticipata che lo straniero reclama ma la ditta non è disposta a concedere. Da qui l'azione minatoria. I colleghi, spaventati, hanno chiamato subito i carabinieri.

I militari, intervenuti tempestivamente, hanno sequestrato la pistola giocattolo e il caricatore. Il resto del mini arsenale era nascosto in macchina: un coltello da cucina e due taglierini. L'uomo, incensurato e senza precedenti, è stato denunciato a piede libero per porto di strumenti atti a offendere. Sono in corso indagini per chiarire i contorni dei dissidi sul posto di lavoro.