Asfalto "arato" sulla provinciale, si costituisce: «Ho avuto paura»

FONTANELLE - «Ho avuto paura, ero angosciato davanti al disastro che avevo causato. Per questo non mi sono fermato». Si è giustificato così davanti ai vigili comunali il conducente del trattore che mercoledì scorso ha danneggiato la strada provinciale appena dopo il ponte della Vittoria. Dopo l'esame dei filmati delle telecamere, l'incrocio in centro è sorvegliato attraverso il sistema Visore, i vigili erano riusciti ad individuare il mezzo. Il paese di Fontanelle non è poi così grande ed anche allargando il cerchio alle realtà circostanti non sono molti coloro che posseggono trattori potenti, con erpici di grandi dimensioni.

L'INCIDENTE L'incrocio in centro a Fontanelle è sorvegliato da una telecamera di ultima generazione, quelle che filmano a 360 gradi. Così mentre in municipio la polizia locale stava cominciando a ragionare su chi poteva essere il proprietario del potente trattore, costui si è sentito sempre più accerchiato. Tanto che la ragione ha avuto il sopravvento sull'ansia e l'uomo si è presentato spontaneamente alla polizia locale. Mostrando il certificato di assicurazione e soprattutto mostrandosi sinceramente dispiaciuto ed affranto per quanto avvenuto. Con il sollevatore che si è abbassato accidentalmente e l'erpice che è andato a conficcarsi sull'asfalto, arando la strada provinciale per diversi metri. Verificata la validità dell'assicurazione e raccolte le dichiarazioni dell'uomo, dal municipio la pratica è stata inoltrata alla Provincia di Treviso, che è la proprietaria della strada. Tanto che già ieri gli operai erano al lavoro per sistemare il manto danneggiato.

L'EPILOGO «L'incidente ci può stare dice il sindaco Ezio Dan lavorando può capitare di causare un danno. L'importante è prenderne coscienza, com'è avvenuto in questo caso. Il trattore è assicurato, non si è fatto male nessuno». Insomma la vicenda si è conclusa senza strascichi o denunce. «E' un trattorista locale spiegano dal municipio i nostri vigili erano riusciti ad individuare chi poteva essere perchè in questo periodo non sono molti coloro che si muovono con trattori di grosse dimensioni e con attaccato l'erpice. Consapevole che prima o poi saremmo arrivati a lui, l'uomo si è presentato spontaneamente in municipio. E' dispiaciutissimo per quanto accaduto. Non si è fermato perchè sopraffatto dall'ansia per il danno causato». Del resto il periodo che tutti stiamo vivendo certo non aiuta. La pandemia con tutte le sue restrizioni e conseguenze, sta mettendo a dura prova i nervi di tantissime persone, l'ansia per molti è divenuta un sentimento comune. Così anche un incidente, per quanto strano, può esser ingigantito a dismisura.

