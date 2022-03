PIEVE DI SOLIGO - Il 2021 si è chiuso con margini in aumento. E la crescita potrebbe continuare anche nel 2022, purché la crisi conseguente alla guerra in Ucraina non si prolunghi per molti mesi. Benché ad oggi non registri particolari ripercussioni sul suo business, come conferma il presidente Nicola Cecconato, anche Ascopiave, come tutto il settore energetico e l'intero mondo economico, non può che guardare con inevitabile preoccupazione all'evolversi del conflitto.

Nel presente, i risultati 2021, appena approvati dal consiglio di amministrazione, portano soddisfazione nel quartier generale di Pieve di Soligo, in particolare per quanto riguarda la redditività. Così, in considerazione del bilancio e della solidità patrimoniale e finanziaria del gruppo, il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti (fissata il 28 aprile, in prima convocazione, e il 29 in seconda) la distribuzione di un dividendo di 0,165 euro per azione, per un totale di 35,8 milioni di euro (calcolato sulla base delle azioni in circolazione alla data di chiusura dell'esercizio 2021). L'ennesimo tesoretto destinato ad entrare anche nelle casse dei numerosi Comuni delle provincie di Treviso (in prevalenza), Belluno, Venezia e Pordenone, che insieme ad alcuni privati, tramite Asco Holding, controllano poco più del 52% del gruppo.



L'ANALISI

Il margine operativo lordo, dunque, si attesta a 66,4 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto ai 63,8 milioni dell'esercizio precedente. I ricavi consolidati, invece, scendono a 134,9 milioni di euro, meno 18% rispetto al bilancio 2020, ma, come rileva una nota della società, la flessione «è principalmente spiegata dai minori ricavi da titoli di efficienza energetica (i cosiddetti certificati bianchi, ndr), dovuti alla riduzione degli obblighi previsti per l'esercizio 2021». In calo pure l'utile netto, a quota 45,3 milioni di euro, a fronte dei 58,7 milioni del 2020. Anche in questo caso, tuttavia, il dato di due anni fa contabilizzava l'effetto di una serie di benefici fiscali straordinari. «Depurato di questo elemento non ricorrente, anche l'utile netto è migliorato: a parità di condizioni, abbiamo un incremento di 2,3 milioni, pari al 5,3%», ribadisce Cecconato. «Ascopiave ha chiuso l'esercizio 2021 con risultati economici molto soddisfacenti - continua il massimo rappresentante del gruppo -, grazie al crescente contributo delle attività controllate ed alla conferma delle ottime performance delle partecipazioni. Gli investimenti realizzati hanno registrato una decisa ripresa rispetto allo scorso anno, segnato purtroppo dagli effetti della crisi pandemica. I risultati raggiunti e la solidità della situazione patrimoniale confermano le nostre attese e ci incoraggiano a proseguire nel nostro percorso di sviluppo e di crescita economica». Sul prossimo futuro, naturalmente, pesa il quadro geopolitico internazionale. Determinante il fattore tempo, analizza Cecconato: «Questa situazione, che peraltro rappresenta un aggravamento di quanto già accaduto nel biennio precedente a causa della pandemia, avrà ripercussioni solo se durerà a lungo. Nel breve periodo, diciamo entro 6- 8 mesi, a nostro avviso, non andrà ad impattare sul nostro business, che è completamente regolato».