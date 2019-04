Cessione ramo vendite Ascopiave. Maxi-bonus da un milione e mezzo

di Paolo Calia

TREVISO - Unda quasicome, oltre ai normali emolumenti, legato alla, un partita da 500 milioni di euro. È questo il premio che il consiglio d'amministrazione della società di Pieve di Soligo ha fissato per il suo presidente e amministratore delegato,, e il transaction team formato da quattro manager (Cecconato compreso) incaricato di portare a termine la delicatissima trattativa. Cecconato, leghista storico, è stato chiamato alla guida di Ascopiave dopo la turbolenta conclusione della gestione di Fulvio Zugno, assessore al bilancio del comune di Treviso, chiamato a sua volta al capezzale di una società bisognosa di rilancio. Cecconato, manager, commercialista con un curriculum corposo e saldamente in quota Lega per cui ha ricoperto incarichi a vario livello, è stato individuato come l'uomo giusto per dare una svolta. Si tratta quindi di un tecnico, esperto del settore, ma indicato comunque