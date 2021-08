Ascopiave, bilancio in crescita e ora punta alle reti del gas

TREVISO - Utili in crescita, una posizione finanziaria che si consolida e obiettivi per il futuro chiari, a cominciare dalla partecipazione alle gare d'ambito per la gestione delle reti gas che si apriranno nei prossimi mesi. Il primo semestre di Ascopiave si chiude con tanti segni positivi che fanno ben sperare e con un unico segno negativo, ma da leggere bene. Mentre tutti i parametri salgono, calano i ricavi consolidati passati, rispetto al primo semestre del 2020, da 86,5 milioni di euro a 66,1 milioni (-23,6%). Un calo tecnico, previsto, che la relazione finale del consiglio d'amministrazione spiega così: «La diminuzione del fatturato, che non ha avuto impatti negativi sui margini reddituali, è principalmente spiegata dai minori ricavi da titoli di efficienza energetica, dovuti alla riduzione degli obblighi previsti per l'esercizio 2021».

I CONTI

Il resto dell'orizzonte però resta sereno. La società ha i conti in ordine ed è pronta per le prossime sfide. Il margine operativo lordo è salito a 31,6 milioni di euro contro i 29,6 del primo semestre 2020; il risultato operativo si è attestato a 13,9 milioni contro i 12,9 di un anno fa; l'utile netto consolidato è risultato pari a 26,9 milioni contro i 21,2 milioni del 2020. Migliorata anche la posizione finanziaria passata dai 338,5 milioni del 2020 ai 317,8 di quest'anno. Poi i dati dell'attività sul territorio: i volumi di gas distribuiti attraverso le reti gestite dalle società del gruppo sono stati 918,5 milioni di metri cubi, in crescita del 14,3% rispetto al primo semestre 2020. Al 30 giugno 2021 la rete gestita dal gruppo ha una estensione di 12.946 chilometri e connette 776.396 utenti.

L'ANALISI

Il presidente Nicola Cecconato non nasconde la sua soddisfazione per un altro bilancio archiviato positivamente e che dissipa, almeno per il momento, le nubi che si erano accumulate nell'anno della pandemia: «Ascopiave - sottolinea - ha chiuso il primo semestre del 2021 con risultati economici in significativa crescita, grazie al contributo positivo di tutte le aree di business. Gli investimenti realizzati sono in linea con i programmi ed in decisa ripresa rispetto allo scorso anno, segnato da un rallentamento delle attività a causa degli inizi della crisi pandemica».

AMBIENTE

Il primo semestre 2021 ha visto anche migliorare il controllo e il monitoraggio delle reti gas, soprattutto per quanto riguarda perdite e dispersioni. Ascopiave ha adottate nuove tecnologie per minimizzare i problemi legati proprio alla funzionalità delle reti: «Il gruppo - continua Cecconato - gestisce il perimetro delle proprie attività core con criteri di efficienza economica e con una costante attenzione alla qualità dei servizi, cercando di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal mercato. Nell'ottica di migliorare la sostenibilità ambientale e la sicurezza, il gruppo ha recentemente adottato una nuova tecnologia, Picarro Surveyor, uno dei sistemi più innovativi per rilevare in modo efficace le dispersioni di gas. L'utilizzo di tale tecnologia consentirà di efficientare le attività di bonifica delle reti, elevando i livelli di sicurezza e contribuendo alla progressiva riduzione delle emissioni di gas metano in atmosfera, in linea con gli obbiettivi previsti dalla Ue e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima».