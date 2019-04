di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Sei anziano, hai sempre pagato spese da condominio extra lusso, vivi ai piani più alti del condominio e devi fare la spesa o uscire per andare in farmacia. In un mondo normale schiacci il pulsante, entri in ascensore e scendi. Non nel condominio di via Pisa. Perchè qui, nella Tower House della droga, su oltre cento appartamenti, a staccare il proprio assegno bimestrale all’amministratore è sempre e solo un pugno di famiglie.