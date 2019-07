di Lina Paronetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO -delladi: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri mattina, per accompagnare giù dalle scale, rimaste. La disavventura è stata raccontata ai microfoni di Antenna tre dalla figlia di una delle pensionate soccorse dai pompieri, una 90enne che non riesce a camminare. Se l'ascensore bloccato rende impossibile accedere ai servizi alle persone con difficoltà di deambulazione, di certo non facilita la vita, visto il caldo, neppure agli altri utenti, anziani in primis. Ma un guasto è un guasto, è non rimane che portare pazienza.