Apre l'Arsenale sulla Treviso-mare, già 350 assunzioni e 4mila curricula

Elena Filini

RONCADE - Quattromila curriculum pervenuti, 700 colloqui e 350 assunzioni sino ad ora. I lavoratori? Tutti provenienti dal comune di Roncade e limitrofi. E altri 70 entreranno in organico nei prossimi mesi: l'inaugurazione de L'Arsenale, ovvero il vecchio progetto di outlet commutato in nuovo centro commerciale, può essere raccontata partendo dai dati occupazionali. I neo assunti hanno un'età variabile tra i 20 e i 30 anni, per l'80% sono diplomati ma c'è un 10% di laureati. Travi a vista, effetto factory: il nuovo centro commerciale del Gruppo Basso è oggi realtà. 17 mila metri quadri, 50 negozi e 10 specialisti l'Arsenale chiude, con l'apertura delle proprie porte, una storia decennale tra speranze e fermate. Oggi si propone con un contemporary store per acquisti di medio target, con marchi nuovi e il primo punto vendita di Aldì, il colosso del luxury discount tedesco. Un mese ancora e i lavori