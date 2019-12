Arrestato sul Terraglio a bordo di grossa auto: aveva centinaia di chiavi con sé

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Un giovane ucraino di 19 anni, Z.A., è stato arrestato per ricettazione dalle Volanti di Treviso questa notte alle 4.30. Insospettiti alla vista di un'auto di grossa cilindarata in una laterale del Terraglio, gli agenti di Polizia si sono avvicinati, il ragazzo ha cercato di scappare ma è stato subito preso: era uscito dal carcere da pochi giorni, alle spalle ha precedenti per furto in abitazione e di autovetture. Anche l'auto su cui viaggiava era stata rubata giovedì scorso in una concessionaria di Mestre. L'ucraino aveva con sé un centinaio di chiavi di auto e un telepass. Durante la perquisizione nella sua casa è stato trovato altro materiale.