TREVISO - Pescata in flagranza la mamma cinquantenne, denunciato il figlio ventenne. È accaduto ieri, 15 aprile: la squadra mobile trevigiana, mentre stava indagando su furti e reati contro il patrimonio, ha arrestato in flagranza di reato di furto pluriaggravato una donna residente in provincia di Treviso, e ha denunciato a piede libero il figlio ventenne.

Le segnalazioni di furti erano state numerose, anche a danno di anziani, nei parcheggi dei supermercati dell’area nord est di Treviso e provincia. I poliziotti hanno notato che la cinquantenne, dopo aver tentato di rubare nei pressi di vari supermercati, era scesa nei parcheggi sotterranei di un supermercato del Coneglianese. Qui da un’auto in sosta aveva arraffato la borsa di proprietà di una signora anziana, che era intenta a riporre la spesa nel bagagliaio.

È scattata la perquisizione sulla vettura della donna poi arrestata, ed è stato anche ritrovato un telefono cellulare che la stessa aveva sottratto, alcuni giorni fa, nel parcheggio di un altro supermercato, portandolo via a una coppia di anziani ai quali era stata soffiata la borsa, contenente anche 1.500 euro in contanti. Anche loro stavano caricando la spesa in auto, e la donna aveva approfittato di un attimo di disattenzione. L’arrestata è stata poi accompagnata in carcere.