CONEGLIANO - Per tutta l'estate ha seminato il panico a Conegliano, soprattutto nell'area del Biscione. Ma anche in alcune località balneari, in primis Jesolo, da cui ha rimediato anche un foglio di via. Dopo una serie di articolate indagini, gli investigatori del Commissariato di Conegliano sono riusciti a incastrare il rapinatore seriale degli anziani. Eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Treviso su richiesta della Procura, i poliziotti hanno stretto le manette ai polsi di un 25enne senegalese di fatto senza fissa dimora. Fatale è stato il penultimo colpo messo a segno il 9 agosto scorso ai danni di Giuseppe Zaccherini, uno dei più noti amministratori di condominio del coneglianese, con studio in viale Italia. Il 25enne gli aveva strappato dal collo una catenina del valore di circa mille euro.



L'EPISODIO

A raccontare quanto era accaduto era stata la stessa vittima. Erano circa le 7 del mattino quando l'uomo, mentre stava portando fuori il cane in via Tiepolo, è stato avvicinato dal 25enne. «Mi ha chiesto se avessi un euro. Io l'ho guardato. Posso chiederti una cosa? ha proseguito lui. Ma qualche attimo dopo ho sentito un colpo secco al collo. Al momento non ho capito cosa fosse successo, ma poi ho realizzato che mi aveva strappato la collana d'oro regalata dai miei genitori e che indosso da circa 40 anni». Zaccherini, frastornato, ha subito avvertito le forze dell'ordine per raccontare quello che era accaduto, dando anche una parziale descrizione del giovane che aveva messo a segno il colpo. Sono così scattate le indagini del Commissariato, che sono ancora in corso visto che il 25enne è sospettato di molti altri scippi, che hanno portato a raccogliere elementi decisivi per inchiodarlo. Oltre ai gravi indizi di colpevolezza, è stata riconosciuta a carico del senegalese anche una notevole pericolosità sociale, tanto da spingere il gip a disporre la custodia cautelare in carcere. Per arrivare al 25enne è stata portata avanti un'accurata analisi delle telecamere di videosorveglianza sia del Comune che di alcuni esercizi commerciali. Inoltre i poliziotti hanno effettuato varie perquisizioni nei luoghi dove il giovane, già destinatario di un avviso orale da parte del questore di Treviso, dove aveva trovato rifugio.



IL PRECEDENTE

La pericolosità sociale del 25enne è stata determinata anche a fronte dell'escalation criminale di cui si è reso protagonista, spostando la sua attenzione su vittime più fragili: gli anziani. Già, perché il 25enne ha già conosciuto la cella: è colui che aveva patteggiato due anni, riottenendo la libertà, per il violento pestaggio ai danni del 20enne albanese Erikson Kotarja avvenuto il 17 luglio 2020. Inizialmente indagato di tentato omicidio, a processo vide ridimensionarsi l'accusa in lesioni gravi. Il video di quella brutale aggressione aveva fatto il giro del web, scatenando anche un feroce dibattito politico. Il 25enne aveva colpito Kotarja prima con un pugno sotto al mento e poi, una volta caduto a terra di spalle e dopo aver battuto la nuca sull'asfalto, con un calcio in fronte mentre il 20enne era già svenuto. Il senegalese venne arrestato 24 ore dopo quel pestaggio.